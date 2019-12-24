Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'deki yangınların 38'i söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Karadeniz bölgesinde bahçe temizliğinden kaynaklı olduğu tahmin edilen çok sayıda orman ve kırsal alan yangının meydana geldiği, kuvvetli lodosun etkisi ile hızla yayıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Trabzon ve Gümüşhane illerinde 11 ilçede meydana gelen 37 adet orman yangınının 22 tanesi söndürülmüş, 7 tanesi kontrol altına alınmıştır. Devam eden 8 orman yangınında ekiplerimiz tarafından kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Trabzon ve Gümüşhane'de meydana gelen yangınlara genel müdürlüğümüze ait 48 arazöz ve 250 personel ile belediyeler ve diğer kurumlara ait 50 itfaiye aracı ve 12 iş makinası ile müdahale edilmektedir. Trabzon'da devam eden orman yangınlarına 23 farklı ilden araç ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR

Örtü yangını şeklinde devam eden çoğunlukla yapraklı ağaçların bulunduğu orman yangınlarında ilk izlenimlere göre yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Yangınlarda vatandaşlarımıza ait 10 hektar fındıklık ile 5 adet ahır ve baraka tarzı yapı zarar görmüştür. Aynı gün Ordu ve Giresun'da meydana gelen toplam 21 orman yangınından 16 tanesi söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Giresun ve Ordu illerinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgedeki zarar gören orman alanı yaklaşık 70 hektardır" ifadelerine yer verdi.

Bu arada orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde anbean takip ediliyor.