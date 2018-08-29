Orman Genel Müdürlüğü 77 personel alımı yapacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.08.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürlüğü 77 personel alımı yapacak!

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Orman Genel Müdürlüğü 77 personel alımı yapacak!

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi sıfatıyla toplam 77 personel alımı yapacağını ilan eden Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili başvuru şartları ve süreci hakkında bilgi verdi. KPSS'den geçer not alan vatandaşların, Orman Muhafızı ve Orman Mühendisi kadrolarına yapabileceği başvuru işlemleri, her iki kadro için farklı tarihlerde gerçekleştirilebilecek. Peki, Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine yapacağı toplam 77 personel alımı başvurusu için şartları açıkladı. 50 adet Orman Mühendisi, 22 adet Orman Muhafaza Memuru'nu kadrosuna dahil edecek olan müdürlük, şartlar hakkında detayları paylaştı. İşte, o detaylar

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak. (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
d) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 24.09.2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,
d) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

ORMAN MUHAFAZA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 17/09/2018 – 27/09/2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 27/09/2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 8 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 02/10/2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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