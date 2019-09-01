Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Pek çok farklı branşta yapılacak alımlarda en fazla kadro; orman muhafaza memuru ve orman mühendisliği için ayrıldı. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak. İşte, ilanın detayları...
Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.
Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.
Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.
ORMAN MÜHENDİSİ ALIMININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
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