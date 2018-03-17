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    Orman arazisi eğitim için kullanılabilir

    Esra ÜLKAR
    17.03.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Maltepe İmamet Vakfı’nda okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla dün düzenlenen kahvaltı toplantısında bir araya geldi. Amaçlarının 2’li eğitimi bitirmek olduğunu belirten Yılmaz’ın açıklamaları özetle şöyle:

    11 BİN DERSLİK
    “Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Şişli’de, Bakırköy’de bir okul ihtiyacımız yok. Maltepe’de 3 okul ihtiyacımız var ikili eğitimi kaldırmak için. Daha kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri, ikili eğitimi kaldırmak. Tüm Türkiye’de ikili eğitimi kaldırmak için 58 bin derslik ihtiyacımız var. Ancak 47 bin derslik inşa halinde. Aradaki fark 11 bin. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde 11 bin dersliği yapıp ikili eğitimi kaldıracağız. Tek zorlanacağımız yer, İstanbul olabilir. Ancak orada da şunu söylüyoruz. Orman arazisi var mı? Var. Orman arazisi eğitim için kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çünkü eğitimden daha önemli ve öncelikli konu yok. Eğer eğitimli insanlarınız olursa ormanlarınızı korursunuz, orman alanlarını genişletebilirsiniz. Türkiye’nin bugünkü orman alanları 2002’dekinden daha fazla. Burada okulun ihtiyacı kadar olan orman arazisini alalım, inşallah takipçisi olacağız. Maltepe’nin de eğitim sorununu çözelim diyorum.

    OECD bir çalışma yaptı. 15 yaş ve üzeri kim öğretmen olmak ister diye. Türkiye’de her dört kişiden biri öğretmen olmayı tercih etti. Bu da yine toplumumuzdaki öğretmen algısının iyi olduğunu gösteriyor. Kaliteli eğitimi sağlayabilmek için mutlaka bu algının daha da iyileştirilmesi lazım. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri evlatlarımızın düzenli olarak okula devamlılığını sağlamak. 

    Etiketler: Eğitim , ismet yılmaz , gazetehaberleri , gündem
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