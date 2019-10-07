Orkestra yönetti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu açılışına katıldı.
İmamoğlu, gecenin sonunda ‘Lüküs Hayat’ oyunundan küçük bir bölüm canlandıran usta tiyatrocu Zihni Göktay’ın ricası üzerine operetin nakarat bölümünü yönetti. İmamoğlu, konuşmasında İstanbul’u dünyanın kültür ve sanat kenti haline getirip, konserler, müzikaller, festivaller ve bienaller kenti olarak anılmasını istediklerini söyledi.
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