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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.11.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Orhan Gencebay'ın Müslüm Gürses anısı

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Orhan Gencebay'ın Müslüm Gürses anısı

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk olan usta sanatçı Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ile ilgili anısını anlattı.

NEDEN "DEVLETİ SEVMEYEN NİMETLERİNDEN FAYDALANMASIN" DEDİ?

Gencebay, neden "Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın" dediğini anlattı. Sözlerine, cumhuriyetin ülkemiz için olan önemine vurgu yaparak başlayan Gencebay, şunları söyledi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Biz cumhuriyet ile idare ediliyoruz. Cumhuriyet demek, halkın kendi kendisinin idaresi demektir. Bu bir rejimdir. Bunu hiç kimse bozamaz. Bu bizim değiştirilmesi teklif edilmeyen maddelerimizin en başında gelir. Biz Cumhuriyet devletiyiz. Bu devletimizi korumamız lazım. Bu devletimizin getirmiş olduğu nimetlerimizden hepimizin yararlanması lazım. Ama devletimi eleştiren varsa ve bu değişmesi mümkün olmayan maddelerimiz değiştirmeye kalkan varsa o, devletimize zarar veriyordur. Ben ona tepki gösteririm, ülkemi, insanımı, değerleri korumak için. Benim devletim, benim için kutsaldır. Benim bir sözüm vardır, kimliğim odur. 'Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya ana vatandır. Dil, din, ırk, cins ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır.' Benim kimliğimdir bu. Ben devletime sahip çıkarım. Devletime de herkesin sahip çıkmasını isterim. Devletimizin her şeyinden yararlanan bir insanın da devletimizi kötülemesine razı olmam mümkün değil. Benim devletimi çeşitli insanlar, halkımızın seçtiği hükümetler yönetebilir. Önemli olan yönetimlerin iyi olmasıdır. Bu değerleri korumasıdır. Bunu yapana saygı duyarım." 

Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasınOrhan Gencebay’ın konuk olduğu 40 programından bu hafta
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"BU BUKALEMUNLUK ANLAMINA GELMEZ"

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz" diyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti: 

"Bizi yöneten iktidardır. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkımızdır. Halkıma olan saygımdan dolayı o iktidarı da severim. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsın. İktidarın görevini iyi yapması için bana düşen bir görev varsa ben de o görevi seve seve şerefle yaparım. Bunu herkes böyle düşünmeli. Bu bukalemunluk anlamına gelmez. Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardı. Hepsiyle de biz yakın görüşürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim şükranım var. Doğru olana, iyi hizmet verene boynum kıldan incedir. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu biliyorum. Dünya çapında harika şeyler yapıyor, Allah razı olsun. Diğer yapanlardan da Allah razı olsun. Şu anda Tayyip Bey vardır. Sora ülkemize bir başka görevli gelirse orda da sahip çıkacağım."

Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuzÜnlü sanatçı Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu
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ARİF SAĞ'I CUMHURBAŞKANI'NA ŞİKAYET ETTİ Mİ?

Gencebay, "Arif Sağ'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiniz mi?" sorusuna, "Bu şekilde buna cevap vermek istemem, ispiyonculuğu sevmem" diye yanıt verdi.

Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu bilgiyi vereyim, MESAM'a kayyum değil, geçici yönetim atandı. Bunun nedeni de MESAM'ı teftiş eden müfettişlerin verdiği raporlardı. O raporlarda MESAM'da yapılan yanlışlıklar yüzünden geçici yönetimi bakanlığımız atamıştır. Bu kesinlikle böyle değildir, ispiyonculuğu da sevmem. MESAM'ın daha iyi olması için yapılan çalışmaları neticesinde MESAM'da olan olumsuzluklar yüzünden geçici yönetim gelmiştir. Girmek istemiyorum bu konuya."

Orhan Gencebay, Arif Sağ'ı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti miÜnlü sanatçı Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu
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"BEN DE ÜZÜLDÜM"

Buket Aydın, Orhan Gencebay'a, "Arif Sağ ile aranızda ne geçti de 55 yıllık arkadaşlığınıza mal oldu?" sorusunu da yöneltti. Gencebay, "İsim zikretmek istemiyorum ama insan çok değer verdiği birilerini kaybedince üzülür. Ben de üzüldüm ama bu benim yaptığım bir şey değil, kaybeden ben değilim" dedi.

MÜSLÜM GÜRSES ANISI

Usta sanatçı Orhan Gencebay, 'Müslüm' filmini izlerken duygulandığını belirtti, "Müslüm'ün dramını, hikayesini biliyordum. Ve hep de üzülürdüm zaten. Müslüm çok tatlı, harikaydı. Keşke filmde Gürses'in sesi kullanılsaydı" dedi. Gencebay, Gürses'le olan bir anısını da anlattı.

Yıllar önce için hastaneden randevu aldığını söyleyen Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ile ilgili anısını şöyle anlattı:

"Seneler önce bir gün, Sayın Muhterem Hanım beni aradı, 'Orhan Bey, Müslüm Baba'nın anjiyo olması lazım kalbi iyi değil. Sizden rica etsem sizin doktorunuz bir söyleyebilir misiniz?'. 'Tabi' dedim. Doktorum Deniz Şener Bey'i aradım, rica ettim. 'Müslüm Baba anjiyo olacak' diye. O da hastaneyi hazırlattı. Yarım saat sonra beni aradı. 'Şu saatte, şu gün anjiyo gününüz hazır' dedi. Teşekkür ettim. Muhterem Hanım'ı aradım. Muhterem Hanım çok teşekkür etti. Anjiyodan sonra hastaneye ziyarete gittiğimde anlattılar. Muhterem Hanım, Müslüm'e demiş ki 'Kesinlikle anjiyo olman lazım'. Müslüm Baba 'Hayır' demiş. 'Ama olman lazım, iyi değilsin.' 'Olmam' demiş. 'Ama demiş anjiyo saatin ve günün alındı' demiş. 'Gitmem' demiş. 'Peki, ama kim aldı bu randevuyu biliyor musun?'. 'Kim aldı?'. 'Orhan Baba aldı' deyince durmuş. 'Yok ya... Şimdi gitmesem ayıp olur' demiş. Bana ayıp olmasın diye anjiyo oldu. Bana bunu ziyarete gittiğimde anlattılar, güldük."

Orhan Gencebay'ın duygulandıran Müslüm Gürses anısıÜnlü sanatçı Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu
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ORHAN GENCEBAY'IN PAS GEÇTİĞİ SORU

CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Orhan Gencebay, 'Sizin filminiz çekilsin ister miydiniz?' sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri şaşırttı.

Müslüm filminin yankıları sürerken, Buket Aydın ile 40 programına katılan Orhan Gencebay, kendisine yöneltilen soruya ilginç bir yanıt verdi. Aydın'ın, "Siz hayattayken filminiz çekilse, kimin oynamasını istersiniz?" sorusu karşısında Gencebay, "Bunu geçelim. Hiç düşünmediğim bir konu, benim filmimin çekileceğini de düşünmedim hiç. Lütfen boşverin bunu. Pas geçelim" dedi.

Orhan Gencebay o soruyu duyunca pas geçtiÜnlü sanatçı Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu
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