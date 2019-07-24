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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA - İSTANBUL
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Örgütün şifreleri

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Örgütün şifreleri

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede örgütün teknik takibe takılmamak için şifreli görüştüğü belirtildi. Örgüt içerisindeki görüşmelerde erkeklerin Oktar’a “abi” kadınların ise “Adnan” diye hitap ettiği ancak telefonda teknik takibe takılmamak amacıyla Adnan Oktar için “dayı”, “amca” gibi kelimeler kullandıkları belirtildi.

Oktar’ın olduğu her yerde nöbet tutulduğu anlatılan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon dinlemelerine takılmamak için kendi aralarında şifreli olarak görüştükleri, müşteki ifadelerinde de yer alan ‘dayım’ olarak kodlanan kelimenin ‘Adnan Oktar’, ‘maç’ olarak kodlanan kelimenin ise ‘nöbet’ olduğu belirtildi. Şifreli konuşmalara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüpheliler ile müştekilerin ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı:

GELİRKEN 10 POĞAÇA GETİR

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli A. P.: “Risk oluşturabilecek veya suç olabilecek konular polis dinlemesine karşı telefonda konuşulmaz. Çok mecbur olunursa şifreli konuşulur. Örneğin örgütün mali imamı olan Alev Babuna’dan para isteneceği zaman ya ikinci telefonu ya da yanındaki Nurşah Aksoy veya bir başka kişi aranır ve ‘Gelirken 10 sade poğaça getir, 10 light kola getir, 10 peynirli poğaça getir’ gibi cümleler kullanılırdı.”

ŞORTUNU AL HAVUZA GEL

Müşteki A. A.: “Örgütteki ‘Yakışıklılar’ grubu yapıya kız çeken yakışıklı erkeklerin bulunduğu gruptur. Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı. Bunlardan bir tanesi ‘Şortunu al havuza gel’ idi. Konuşmada bu şekilde bir söz geçtiği zaman bunun anlamı ‘Gruba yeni katılan Adnan Oktar’ın beğendiği bir kız var. Bu kızla seks yapılarak Adnan Oktar’a hazırlamak’tır.

Müşteki H. A.: “Biz eve gidinceye kadar Mustafa sürekli telefondan talimatlar alıyordu ve hep şifreli şekilde konuşuyordu. Örneğin ‘Yazar yukarı çıkın dedi, dayım gelsinler dedi’. Öğrendim ki kendi içlerinde erkekler Adnan Oktar’a ‘abi’ kadınlar ise ‘Adnan’ diye hitap ediyormuş. Ancak telefonda Adnan Oktar için dayı, amca vs gibi kelimeler kullanıyorlar.”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli S. D.: “Şifreli ‘Yemek yiyelim, tatlıyı aldım geliyorum veya tatlım var gel ikram edeyim’ gibi ifadeler; yanında kız olduğunu, gelip kendisiyle birlikte olabileceğini anlatan, ‘Senin şu kitabı okuyabiliyor muyuz abi’, ‘Senin katalogları inceleyebilir miyim’ sözleri elindeki kızla birlikte olabilir miyim anlamında şifreli konuşmalardan bazılarıdır.”

 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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