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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.12.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Örgütten ayrılmak isteyenleri böyle tehdit etmiş!

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Örgütten ayrılmak isteyenleri böyle tehdit etmiş!

FETÖ üyeliğinden yargılanan itirafçı astsubay K.G, örgütten ayrılmak isteyen askerlerin, mahrem imamları tarafından meslekten atılmakla tehdit edildiğini söyledi.

Aydın'da "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan K.G'nin etkin pişmanlık içeren beyanları, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, yargılanmasına devam edilen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava dosyasına girdi. AA muhabirinin ulaştığı beyanda, 2009'da FETÖ ile tanıştığını belirten K.G, üniversite sınavına hazırladığı sırada örgüte ait dershanede görevli öğretmenin kendisinin de içinde bulunduğu gruba, "Kimler polis, kimler jandarma olmak ister?" diye sorduğunu aktaran K.G, kendisinin asker olmak istediğini söylediğini bildirdi. Askeri sınavda başarılı olunca Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmeye başladığını anlatan K.G, mezun olduktan sonra Ankara'ya atandığını söyledi. 

Askeri öğrenciyken Abdülkerim isimli örgüt abisinin kendisiyle ilgilendiğini ifade eden K.G, atandıktan sonra "İrfan" isimli örgüt yöneticisine devredildiğini, 2014'e kadar bu kişinin düzenlediği örgüt sohbetlerine katıldığını kaydetti. İtirafçı K.G, astsubaylar Ramazan Şahin ve Erdem Küçük'ün kaldığı örgüte ait Batıkent'teki eve hafta sonları gittiğini, burada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu ve sözde vaazlarının dinlettirildiğini bildirdi. 

Jandarmanın özel bilgileri istemiş 

Örgüt abisi İrfan'ın sohbetlerden sonra görev yaptıkları askeri birimlerin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı için özel olarak geliştirilen bir yazılım hakkında sürekli bilgi istediğine dikkati çeken K.G, "Bilgisayar konusunda aramızda en iyi olan Ramazan Şahin idi. İrfan genelde onunla konuşur, bilgi almaya çalışırdı. İrfan, sohbet günlerini Şahin'e söyler o da bize bildirirdi. İrfan bizimle irtibat kurmak için telefon kullanmazdı. Maaşımızın belli bir oranını himmet olarak vermemizi istiyordu aman ben bunlara para vermedim." ifadelerini kullandı. 

İlerleyen zamanlarda kirli yüzünü gördüğü örgütten kopmak istediğini ancak ilk başlarda başarılı olmadığını anlatan KG, şöyle devam etti: 

"Terör örgütünden kopmak istedim ama İrfan isimli örgüt abisi zorla baskıyla tehditle ayrılmamı engelledi, 'Seni mesleğe biz koyduk eğer ayrılırsan meslekten ihraç ederiz' dedi. Bu nedenle ilk başta bu örgütten ayrılamadım ama 2014'te meslekten ihraç edilmeyi de göze alarak tayinim çıktıktan sonra bunlarla bağımı kopardım. Soruşturma ve yargılama aşamasında bu yapıya dair bildiklerimi anlattım." 

İtirafçı K.G, İrfan isimli örgüt abisinin FETÖ'ye ait olduğu için kapatılan Samanyolu Kolejinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yaptığını sözlerine ekledi. 

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