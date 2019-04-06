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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Örgüte yardımları "pasta, çikolata" parası olarak kaydetmişler

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Örgüte yardımları "pasta, çikolata" parası olarak kaydetmişler

Nevşehir'de, cezaevindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tutuklularının ve hükümlülerinin yakınlarına maddi destek sağlamak için faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yakalanan kişilerin, himmet adı altında topladıkları paraları, sözde il sorumlusuna ait pastanede "süt, pasta, çikolata" geliri olarak kaydettikleri ortaya çıktı.

Kentte 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında FETÖ'nün sözde il sorumlularının da bulunduğu 18 kişiyle ilgili hazırlanan 443 sayfalık iddianame, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım yapmak, sağlamak" suçlarını işledikleri ileri sürülen iddianamede, örgütün sözde il sorumlusu Hüseyin S. ve diğer sanıkların aralarındaki telefon konuşmaları başta olmak üzere çok sayıda delile yer verildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ İÇİN PARA TOPLAMIŞLAR

İddianamede, sanıkların, Hüseyin S'ye ait pastanede zaman zaman bir araya geldikleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan kişilerin aileleri ve yargılama sonucu tahliye olanlara sistematik olarak maddi yardım sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.

Sanıkların, himmet adı altında topladıkları paraların Hüseyin S'nin pastanesinde "süt, pasta ve çikolata parası" şeklinde kayda geçirildiği belirtilen iddianamede, para toplamakta zorlanan sanıkların birbirlerini motive etmeye çalıştıkları bilgisi de yer aldı.

Para toplama işlemini bizzat yürüten Hüseyin S'nin, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladığının, yurt dışında kaçak bulunan şüphelilerle irtibat kurduğunun, kendilerine maddi yardım yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağladığının da delilleriyle sunulduğu iddianamede, Hüseyin S'nin bir örgüt üyesiyle kaçak yollarla Yunanistan'a giden Mustafa adlı firari örgüt üyesine ilişkin, "Botla Meriç'ten geçti. Onun işini hallettim. Şu anda Yunanistan'da 18 bin kişi var, bekliyorlar. Oradan Avrupa ülkelerine, sonra Amerika'ya. Diğer bütün kaçakları en az dört ay cezaevinde tutuyorlar, bunları iki gün cezaevine alıyorlar. 'Gülenci misiniz?' diye soruyorlar, iki gün sonra bırakıyorlar." şeklindeki konuşmalarına da yer verildi.

Örgütün sözde il sorumlusu Hüseyin S'nin iş yerinde bir araya gelen örgüt üyelerinin, Almanya'dan uydu aracılığıyla yayın yapan ve örgütün propagandasını sürdüren televizyon kanalında örgüt elebaşının programlarını izledikleri, birbirlerine rüyalar üzerinden moral verdikleri ve özellikle mart ayına işaret ettikleri de ortaya çıktı.

Nevşehir ve Kayseri'de, 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, zanlıların evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira, bir kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilmişti. 

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