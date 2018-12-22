‘Örgüt propagandası’ soruşturması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ahmet Sever hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Z.A. isimli bir kişi 9 Aralık 2016’da e - posta aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Z.A., Sever’in, Can Dündar’ı övdüğünü öne sürerek soruşturma başlatılmasını istedi. Ankara il Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda; açık kaynaklardan yapılan araştırmaya yer verdi. 26 Aralık 2015 tarihli ‘Ahmet Sever’den Can Dündar’a destek’ başlıklı haberde Dündar ve Erdem Gül’ün nöbetçi hâkimlikteki sorgusunda, Sever’in de adliyeye geldiği bilgisine yer verildi. Yazıda, ihbarcı Z.A.’nın açık bilgileri ve adresinin tespit edilemediği de ifade edildi. Başsavcılık, 9 Mart 2017 tarihli yetkisizlik kararıyla eylemin İstanbul’da olduğunu belirterek dosyayı İstanbul Başsavcılığı’na gönderdi.
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