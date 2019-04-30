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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.04.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

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Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Son yıllarda terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren PKK'da, başarısızlıklarının faturasını birbirlerine kesen teröristler örgüt içi infazlara başladı.

Güvenlik güçleri tarafından son yıllarda terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK'da başarısızlıklarının faturasını birbirlerine yükleyen teröristler örgüt içi infazlara başladı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başarılı operasyonlar sonucu başta sözde lider kadroları olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünde teröristler, başarısızlıklarını birbirlerini suçlayarak örtmeye çalışıyor.

Son dönemde artan örgüt içi infazlara 23 Nisan'da bir yenisi eklendi. Bir terörist grup, içlerindeki İran uyruklu Rüstem Elemholi'yi ajan olmakla suçladı.

Günler süren ağır işkencelerin ardından Elemholi, diğer teröristler tarafından öldürüldü.

Bu durumun duyulması örgüt içerisinde bir süredir devam eden çözülmeleri de hızlandırdı.

İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan diğer teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıkları öğrenildi.

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