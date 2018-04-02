Orgeneral Güler ‘çatı’ davaya müdahil oldu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in müşteki sıfatıyla mahkemeye verdikleri beyanları hatırlatarak Güler’in sanıklardan şikâyetçi olduğunu ve davaya müdahillik talebinde bulunduğunu ifade etti. Mahkeme, ‘suçtan doğrudan zarar görmesi ihtimaline binaen’ Güler’in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Akar’ın davaya müdahillik talebini 13 Şubat’ta görülen celsede kabul etmişti.

ÖZTÜRK: KOMUTANLARI KURTARDIM

Daha sonra Güler’in ifadelerinde adı geçen sanık eski orgeneral Akın Öztürk söz aldı. Akıncı Üssü’nde Güler’in rehin tutulduğu yere gelerek ellerini çözdüğünü aktaran Öztürk, daha sonra da diğer rehin komutanları kurtarmak için faaliyette bulunduğunu iddia etti. Öztürk, Güler’in kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin de “Yalvarmam söz konusu değildir” dedi. Güler, 15 Temmuz gecesi rehin alındıktan sonra yaşadıklarını, “Akın Öztürk gelerek oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, ‘Ben de sizinle geleyim’ dedi” diye anlatmıştı.