Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu
Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, Çağlayan'daki İstanbul Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.
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