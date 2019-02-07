Organize İşler 2’de Sarı Saruhan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Yılmaz Erdoğan'ın 2019 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı Organize İşler 2’nin kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Yılmaz Erdoğan, filmde Asım Noyan karakterine hayat veriyor. Peki, Organize İşler 2’de Sarı Saruhan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve Kıvanç Tatlıtuğ, "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandırıyor. Filmde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde Ezgi Mola ve Bensu Soral eşlik ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk dizisi 2005'te çekilen Gümüş’tü. Yakışıklı oyuncu Gümüş'ü takiben Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel dizilerinin kadrosunda yer aldı.
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