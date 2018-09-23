Organik burs
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, Komünist Partili belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öncülüğünde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı. Başkan Maçoğlu, “Ürünlerimiz tamamen organiktir. Elde edilen kâr ile üretici desteklenecek ve üniversite öğrencilerine burs verilecek” dedi.
OVACIK Belediyesi’nin üreticilerle birlikte kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ortak olarak, 500 dönüm arazide ektiği kuru fasulyenin hasadına başlandı. İlçeye gelen çok sayıda gönüllüyle birlikte Türkiye’nin ilk ve tek Komünist Partili belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kuru fasulye topluyor. Bu yıl farklı organik ürünleri de satışa sunduklarını söyleyen Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını söyledi. Maçoğlu şöyle konuştu:
KÖYLÜYE ÜCRETSİZ TOHUM
“Ürünlerimiz tamamen organiktir. Ürünleri tarladan tüketiciye sunuyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul’da bazı belediyelerden yer istedik. Oralarda organik ürünlerin satışı için market açıyoruz. Marketleri, kurduğumuz üretici kooperatifi işletecek. Elde edilen kâr ile üretici desteklenecek ve üniversite öğrencilerine burs verilecek. Ayrıca köylüye ücretsiz organik tohum temin edeceğiz. Bu yıl, yeni organik ürünleri satışa sunduk ve yoğun taleple karşılaştık.
ORGANİK ÜRÜN MARKETLERİ
Organik ürün satışına kuru fasulye, nohut ve bal ile başladık. Bu yıl organik ürünlerimizin çeşitlerini arttırdık. Özellikle insan sağlığına çok yararları olan yeni ürünler piyasaya sunduk. Yoğun taleplere yetişemiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’de organik ürün marketleri açmaya karar verdik. Ürünleri tüketiciye kargo ile yoluyoruz. Her gün bir kamyon kargo gidiyor ve talepleri karşılayamıyoruz. Bunun için ürünleri doğrudan tüketiciye sunma kararı aldık.”
TÜKETİCİ KÖYLÜLER ÜRETİCİ OLDULAR
GEÇMİŞTE tüketici konumunda olan köylülerin, organik ürünler Türkiye pazarına sunulduktan sonra tekrar üretime başladığını belirten Başkan Maçoğlu, şunları kaydetti: “Ovacık’ta başlayan organik üretim, Pertek, Pülümür, Nazimiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimize de yayıldı. Her gün onlarca ton nohut, kuru fasulye ve diğer ürünler kooperatifimize teslim ediliyor. Ovacık’ta, geçmişte köylüler arazilerinin yüzde 10’luk kısmını ekiyordu. Bugün neredeyse yüzde 100’ünü ekebiliyor. Biz köylüyü direkt üretime kattık ve kurduğumuz kooperatife ortak ettik. Batı illerinden ve yurtdışından inanılmaz bir talep var. Her gün tonlarca ürünü kargo ile gönderiyoruz.”
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