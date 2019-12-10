Organdan dava kimlikten ceza

Böbrek hastası olan Rıdvan Altundal (32) ile ekonomik sıkıntı nedeniyle böbreğini satışa çıkaran Ertuğrul Avcı’nın (30) aynı davada sanık yapan olaylar zinciri, internet üzerinden başladı. 2012 yılında trafik kazası geçiren ve bacağına platin takıldığı için çalışamayan Avcı, çaresiz kalınca böbreğini internet üzerinden satışa çıkardı. 2.5 yıldır böbrek nakli bekleyen iki çocuk babası Altundal da yine internet üzerinden böbrek aradığı yolunda bir ilan verdi. Adının Galip olduğunu söyleyen bir kişi önce, Avcı’ya ulaşarak böbreğini 25 bin liraya alabileceğini söyledi. Olumlu cevap alınca, böbrek arayan 30 yaşındaki Altundal’a ulaşarak böbreğini 60 bin liraya satmak istediğini söyledi.

KARDEŞİ GİBİ GÖSTERDİ

Satıştan 35 bin lira kazanmayı hedefleyen Galip isimli kişi, Avcı’nın fotoğrafını alıp, böbrek nakli olacak olan Rıdvan Altundal’ın kardeşi Kenan Altundal adına sahte kimlik yaptırdı. Kenan Altundal’ı, abisi Rıdvan Altundal’a böbrek verecekmiş gibi gösterdi. Avcı, Kenan Altundal sahte kimliği ile böbreğini alacak olan Rıdvan Altundal ile birlikte Kadıköy’de özel bir hastanede önce testleri yaptırdı. Dokular uygun çıkınca da 20 Temmuz 2017 günü her ikisi nakil için hastaneye yattı. Bu sırada olayı anbean takip eden polis ekipleri, yaptıkları baskın ile böbrek satıcısı ile alıcıyı gözaltına aldı. Galip isimli aracı ise baskından kısa süre önce otelden ayrıldığı için yakalanamadı. Adliyeye sevk edilen Avcı ve Altundal, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1 YIL 8’ER AY HAPİS CEZASI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Avcı ve Altundal hakkında, ‘organ ticareti yapmak ve aracılık etmek’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, hakkında ‘organ ticareti yapmak veya aracılık etmek’ suçundan Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapıldığı ve ceza verilmediği anlatıldı. Bu nedenle sanıkların sadece ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.