Organ bağışında acı gerçek: Yüzde 26 yetmiyor
TÜRKİYE Organ Nakli Vakfı, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle, “BizSizeDonörüz” sloganıyla organ bağışı kampanyası başlattı.
Vakıf, hafta boyunca hem #BizSizeDonörüz etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapmaya hem de donör olmaya çağırdı. Uluslararası ödüllü heykeltraş Seçkin Pirim de organ bağışı farkındalığını artırmak için her tweet ve Instagram paylaşımıyla oluşacak, 3 boyutlu yazıcıyla üreteceği bir heykel tasarladı.
‘HERKES BAĞIŞÇI OLMALI’
18 yaşından büyük herkesin organlarının tamamını ya da bir bölümünü bağışlayabileceğini belirten Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, 2018’in ilk 10 ayında canlıdan 3 bin 511, ölüden (kadavra) bin 48 organ nakli gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerinde toplam bin 779 beyin ölümü tespiti yapıldı ve ailelerine “Organ bağışında bulunur musunuz?” sorusu soruldu. Olumlu yanıt verenlerin oranı ise sadece %26 oldu. Yani 469 aile kabul etti. Bu oranın en az %50’lerde olması gerektiğini belirten Dr. Eyüp Kahveci, şunları söyledi: “Ölüden nakil oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Varsayılmış onam yani aksi beyanı olmadıkça herkesin organ bağışçısı sayıldığı sisteme geçmeliyiz artık. Doğuştan herkesin organ bağışçısı kabul edildiği bir yasal değişikliğinin tartışmaya açılmasının önemli bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Bu uygulamaya geçen İspanya’da beyin ölümlerinde bağış oranı %90’ları buldu. Belçika, İtalya, Avusturya’da da herkes bağışçı kabul ediliyor. Organ teminiyle ilgili bir darboğaz var. Yapılan tüm böbrek nakillerinin %78’i, karaciğer nakillerinin %67’si canlıdan yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde bu canlı-ölüden nakil oranları bizdekinin tam tersi. Hastaların yakınları, kendinden fedakârlık yapıyor ve sapasağlamken bir ameliyata maruz kalıyor. Yoğun bakım hekimlerine önemli görevler düşüyor. Daha fazla beyin ölümü tespiti demek, daha fazla aile görüşmesi ve daha fazla organ temini demek. Bu iki yönle çalışmayı zorlamamız gerekiyor. Şimdiye kadar beyin ölümü sonrası bağışta gördüğümüz en yüksek oran %30’du. Beyin ölümü tıbben ölüm anlamına geliyor. Kişi kendi kendine nefes alamaz, tekrar hayata dönme şansı yok.”
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