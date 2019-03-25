Öreke Taşı’ndan DAKSAR kurtardı
Sığ suları nedeniyle bugüne kadar birçok teknenin batmasına ya da yara almasına neden olan Fenerbahçe Burnu’ndaki Öreke Taşı (kerteriz alma noktası) dün az daha bir faciaya neden olacaktı.
Gizem Kılıç ve Ece İdil Muratoğlu, Belçika’dan gelen arkadaşları Elise De Coch ve Katleen Cox ile İrlanda’dan gelen Eoin Omelia’yla birlikte tekneyle Boğaz turu yaptı. Ece İdil Muratoğlu’nun babasına ait olan 10 metrelik Koçi Bey isimli motoryatın dümeninde kaptan Yunus Koçal vardı. Boğaz’dan Marmara’ya giriş yapan Yunus Koçal, Fenerbahçe Burnu’ndan dönmek isterken tekneyi Öreke Taşı denilen yerde karaya oturttu. Tekne su aldı.
Yunus Koçal’ın telsizle yardım çağrısına DAKSAR (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri anında yanıt verdi. DAKSAR’ın 211 ve 301 numaralı ekipleri Fenerbahçe’ye giderek teknedekileri kendi botlarına aldı. Tekneyi de yedekleyerek takıldığı yerden kurtardı. Tekne Kalamış Marina’ya çekildi. Teknedekiler kendilerini kurtaran DAKSAR gönüllülerine teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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