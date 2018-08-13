Ordu’ya sel ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu’da selden etkilenen İkizce ilçesinde toprak altında kalan Bayram Sekmen’in ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu’nun İkizce ilçesine geldi. Seymenli Mahallesi'ne geçerek toprak altında kalan Bayram Sekmen’in eşi Turan Sekmen ve çocuklarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre görüştü. Aynı olayda kolu kırılan Turan Sekmen, Kılıçdaroğlu’na yaşadıklarını anlattı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Ünye’ye geçti. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Doğaya saygılı olmamız lazım. Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşmanın hiçbir mantığı, gerekçesi yoktur. Doğa ile inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, okul yaparsanız, bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır.”
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