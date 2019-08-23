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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ordularda korgeneral dönemi

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Ordularda korgeneral dönemi

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) tamamlanmasından üç hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 27 general ve amiralin atama işlemleri yapıldı.

TEK ORGENERAL 1’İNCİ ORDU’YA

Atama kararlarıyla, daha önce orgeneral seviyesindeki ordu komutanlıklarına korgeneraller atandı. YAŞ’ın ardından emekliliğe sevk edilen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın yerine atama yapıldı. Ege Ordu Komutanlığı’na 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na da Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay getirildi. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de EDOK Komutanı oldu. 2’nci Ordu Komutanlığı’nı vekaleten yürüten 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla bu göreve asaleten atandı. Korgeneral Yayla, Orgeneral İsmail Metin Temel’in Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanmasından sonra 2’nci Ordu Komutanlığı’na vekalet ediyordu. Yeni göreve başlanacağı 30 Ağustos’a sekiz gün kala yapılan bu atamalar dikkate alındığında, TSK’da tek orgeneral seviyesindeki ordu komutanı olarak 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaldı.

KOLORDULARA TÜMGENERALLER

Daha önce korgeneral seviyesindeki kolordu komutanlıklarına da tümgeneral seviyesinde atama yapılması dikkat çekti. YAŞ’ta görev süresi bir yıl uzatılan Tümgeneral Erhan Uzun 4’üncü Kolordu Komutanı, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım 7’nci Kolordu Komutanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na Tümgeneral Mustafa Oğuz, Harekât Başkanlığı’na ise Tümgeneral Bahtiyar Ersay getirildi. Tümgeneral Ersay, Hakkâri Çukurca’da 2016 yılında ilk defa girilen Kaletepe Üs Bölgesi’nde 200’den fazla PKK’lının etkisiz hale getirilmesinde önemli rol üstlenmişti. Ersay, FETÖ’nün Balyoz kumpasında 31 ay cezaevinde kalmıştı.

Tümgeneral Sezai Öztürk, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yapan Tümgeneral Ali Serin de Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. YAŞ’ta ‘kor’luğa terfi eden tek isim olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı İrfan Özsert ise Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Özsert, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle bulunduğu Adana İncirlik Üssü’nde darbecilere karşı kahramanca mücadele etmişti.

‘HAVA’DA YUVAYA DÖNENLER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı’na Tümgeneral Erdoğan Gür getirildi. Tümgeneral Selçuk Aygün Hava Lojistik Komutanı, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu Balıkesir’deki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanı, Tuğgeneral Ali Özmen Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanı oldu. FETÖ’nün baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından ‘yuvaya dönüş’ kapsamında üniformalarına kavuşarak bu sene ‘tuğgeneralliğe’ terfi eden Aziz Adalı Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na; Gökhan Ergün Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na ve Gürel Özusta ise Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na getirildi.

HARP OKULLARINA YENİ İSİMLER

Atamalara göre Tuğgeneral Gültekin Yaralı Kara Harp Okulu Komutanı; Tuğamiral Erhan Aydın Deniz Harp Okulu Komutanı; Alparslan Yücel Soysal Hava Harp Okulu Komutanı oldu.

ÖZEL KUVVETLER’DEN FIRAT’IN DOĞUSUNA

‘BORDO Bereliler’ olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) da değişikliğe gidildi. Komutanlığın başında bulunan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atandı. Söz konusu komutanlığın özellikle Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan harekâtta kritik görevler icra etmesi bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ise 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi. Mardin’deki 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne atanırken, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren ise Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

‘DENİZ’DEKİ FETÖ MAĞDURLARI

İSTANBUL Boğaz Komutanlığı’na Tuğamiral Ayhan Gedik, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Akdeniz Bölge Komutanlığı’na Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mayın Filo Komutanlığı’na Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay getirildi. Bu isimler FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanmış daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşmuştu. Tuğamiraller Özgür Özcan Altunbulak Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı; Mehmet Emre Sezenler Kuzey Görev Grup Komutanı; Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât ve Eğitim Daire Başkanı; Refik Levent Tezcan ise Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı oldu. FETÖ mağduru bu isimler, son YAŞ’ta amiralliğe terfi etmişti.

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