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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.07.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Ordu'dan acı haberler gelmeye devam ediyor... Ölü sayısı 4'e yükseldi

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Ordu'dan acı haberler gelmeye devam ediyor... Ölü sayısı 4'e yükseldi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan Şimal Yanık (16) da kurtarılamadı. Yanık'ın ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. 

Kaza, dün ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden Adil Yenigün (57) yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyehat'e ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara (40) yönetimindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi ile otobüsteki yolculardan 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan sürücüler Sevda Ara ve Adil Yenigün ile her iki araçta bulunan Barış Altay (22), Elif Uyur (10), Ergin Kaya (46), Şimal Yanık (16), Yusuf Uyur (10), Devran Ara (14), Veysel Kargün (51), Şule Çekilmiş (13), Kardelen Çekilmiş (16), Hamide Topal (14), Asuman Durmuş (21) ve Arif Kaya (14) ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Sevda Ara ile Barış Altay ve Elif Uyur doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Şimal Yanık da sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, tedavileri süren Yusuf Uyur, Kardelen Çekilmiş ile Devran Ara’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise taburcu edildiği belirtildi. 

ANNE İLE İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden Elif Uyur ile yaralı Yusuf Uyur'un çift yumurta ikizi olduğu, sürücü Sevda Ara'nın ise anneleri olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşanan Sevda Ara'nın ailesinin geçimini sağlamak için halı yıkama işi ile uğraştığı, minibüsü de siparişleri adrese teslim etmede kullandığı bildirildi. Sevda Ara ve kızının ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Sevda Ara ile kızı Elif Uyur, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde ikindi vakti toprağa verilecek. 

Orduda feci kaza
Ordu'da feci kaza
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