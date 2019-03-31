Ordu'da son dakika oy oranları gelmeye devam ediyor.. İşte Ordu seçim sonuçlarında son durum
Tüm Türkiye gibi Ordulular da yerel seçimler için sandık başına gitti. Ordu'dan son dakika oy oranları gelmeye devam ediyor. İşte Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ordu'nun seçim sonuçları ve ilçelerin oy oranları...
31 Mart yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullandı.
İŞTE ANBEAN ORDU'DAN GELEN OY ORANLARI