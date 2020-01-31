Ordu'da panik anları... Hemen müdahale edildi

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, toprak arazide, doğal gaz borusunun bulunduğu noktada göçük oluştuğu görüldü.



VALİLİKTEN DOĞAL GAZ BORUSU PATLAMASI AÇIKLAMASI



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ünye ilçesi Karamürsel Mahallesi Yazkonağı mevkinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın başladığı belirtildi. Yangının meydana gelmesiyle birlikte itfaiye ekipleri, BOTAŞ ve Aksa firması yetkililerin bilgilendirildiğine ve yakınlarda bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Güvenlik birimlerince çevre güvenliği alınmıştır. Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangın devam etmektedir. Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir” denildi.