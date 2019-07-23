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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
23.07.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin önce yayalara, ardından bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, Fatsa'dan Ünye istikametin seyreden Altun K. yönetimindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, devlet sahil yolunun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve Efe Uysal'a (11) çarptı.

Orduda otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Yayalara çarpan araç daha sonra karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durdu.

Karşıya geçmeye çalışan Ali İmran da kazayı anlık hamleyle yara almadan atlattı.

Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Orduda otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Cenazeler, Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Efe Uysal'ın Samsun'da özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Orduda otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Öte yandan, önce yayalara, ardından bir otomobile çarparak duran otomobilin sürücüsü Altun K. olay yerinden kaçtı. Altun K, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yol, kaza nedeniyle bir saat süreyle trafiğe kapatılırken, akış şehir içindeki alternatif güzergahtan sağlandı.

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