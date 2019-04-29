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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Ordu’da izinsiz define arayan 8 kişi yakalandı

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Ordu’da izinsiz define arayan 8 kişi yakalandı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde izinsiz define kazısı yapan 8 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Aybastı ilçesinde 25 Nisan 2019 günü ekskavatör ile izinsiz kazı yapan 8 şahıs suçüstü yakalandı. Bahçesinde izinsiz kazı yapılan şahsın evinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 81 adet mermi, kazı işlerinde kullanılan 12 adet patlayıcı madde, 2 adet oksijen tüpü ve dalgıç yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 8 şahıs 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, Ordu ili genelinde izinsiz kazı faaliyetlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ordu’da izinsiz define arayan 8 kişi yakalandı

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