Ordu'da iftara kaç saat kaldı? Ordu iftar saatleri
2019 imsakiye vakitleri ve ezan saatleri, Ordu'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan Ordu'da ikamet eden vatandaşlar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ordu'da iftara kaç saat kaldı? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Ordu iftar saatleri.
Ramazan ayının ilk günü, Ordu'da yaşayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgileri doğrultusunda, iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Diyanet, internet sitesi üzerinden, 2019 il il iftar saatlerini yayınlamıştı. Peki, Ordu'da iftar ne zaman yapılacak? İşte, Ordu iftar saatleri.
Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız.
Ordu'da ilk iftar saat 19:36'da gerçekleşecek. İşte, Ordu'nun 5 gününe dair iftar ve sahur saatleri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:33
|05:14
|12:30
|16:22
|19:36
|21:10
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:31
|05:13
|12:30
|16:23
|19:37
|21:12
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:30
|05:12
|12:30
|16:23
|19:38
|21:13
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:28
|05:11
|12:30
|16:23
|19:39
|21:15
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:26
|05:10
|12:30
|16:24
|19:40
|21:16
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:25
|05:09
|12:30
|16:24
|19:41
|21:18
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:23
|05:07
|12:30
|16:24
|19:42
|21:19
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