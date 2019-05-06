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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Ordu'da iftara kaç saat kaldı? Ordu iftar saatleri

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Ordu'da iftara kaç saat kaldı? Ordu iftar saatleri

2019 imsakiye vakitleri ve ezan saatleri, Ordu'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan Ordu'da ikamet eden vatandaşlar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ordu'da iftara kaç saat kaldı? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Ordu iftar saatleri.

Ramazan ayının ilk günü, Ordu'da yaşayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgileri doğrultusunda, iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Diyanet, internet sitesi üzerinden, 2019 il il iftar saatlerini yayınlamıştı. Peki, Ordu'da iftar ne zaman yapılacak? İşte, Ordu iftar saatleri.

Orduda iftara kaç saat kaldı Ordu iftar saatleri

Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız.

Ordu'da ilk iftar saat 19:36'da gerçekleşecek. İşte, Ordu'nun 5 gününe dair iftar ve sahur saatleri.

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
06 Mayıs 2019 Pazartesi03:3305:1412:3016:2219:3621:10
07 Mayıs 2019 Salı03:3105:1312:3016:2319:3721:12
08 Mayıs 2019 Çarşamba03:3005:1212:3016:2319:3821:13
09 Mayıs 2019 Perşembe03:2805:1112:3016:2319:3921:15
10 Mayıs 2019 Cuma03:2605:1012:3016:2419:4021:16
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:2505:0912:3016:2419:4121:18
12 Mayıs 2019 Pazar03:2305:0712:3016:2419:4221:19
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