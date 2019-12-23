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İHA
23.12.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Ordu’da ele geçirildi! Tam 500 yıllık...

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Ordu’da ele geçirildi! Tam 500 yıllık...

Ordu’da yapılan bir operasyonda 16. yüzyıldan kalma kilise papazlarının ayinlerde kullandığı tarihi haç ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 16’ncı yüzyılda kilise papazlarının ayinlerde kullandıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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