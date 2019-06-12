Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 10 kişi yaralandı.
Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi. Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.
İlçede dolunun isabet ettiği 9 kişi kafasından, biri ise elinden yaralandı. Yaralılar, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun, ilçeye bağlı yakın mahallelerdeki fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.
Bazı evlerin çatılarının delindiğini, güneş enerji sistemlerinde hasar oluştuğunu, arabaların camlarının ise kırıldığını aktaran Şahin, "Küçük gibi görünse de büyük bir hasar var. Bununla ilgili de tespit çalışmaları yürütülüyor. Ziraat Odası Başkanımız da fındık bahçelerini dolaşıyor. Zarar konusundaki net bilgimiz bir veya iki gün içerisinde ortaya çıkar." dedi.
HASAR TESPİTİ YAPILACAK
Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolu nedeniyle oluşan hasar ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarının yer aldığı Hasar Tespit Komisyonu'nun, ev ve araçlardaki hasarı tespit edecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda kriz merkezi oluşturuldu, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."
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