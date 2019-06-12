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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.06.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

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Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 10 kişi yaralandı.

Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi. Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.

İlçede dolunun isabet ettiği 9 kişi kafasından, biri ise elinden yaralandı. Yaralılar, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun, ilçeye bağlı yakın mahallelerdeki fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Bazı evlerin çatılarının delindiğini, güneş enerji sistemlerinde hasar oluştuğunu, arabaların camlarının ise kırıldığını aktaran Şahin, "Küçük gibi görünse de büyük bir hasar var. Bununla ilgili de tespit çalışmaları yürütülüyor. Ziraat Odası Başkanımız da fındık bahçelerini dolaşıyor. Zarar konusundaki net bilgimiz bir veya iki gün içerisinde ortaya çıkar." dedi.

Orduda dolu yağışı: 10 yaralı

HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolu nedeniyle oluşan hasar ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarının yer aldığı Hasar Tespit Komisyonu'nun, ev ve araçlardaki hasarı tespit edecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda kriz merkezi oluşturuldu, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

Ordu'da dolu yağışı
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