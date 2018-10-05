Ordu'da okulda dehşet anları... İstinat duvarı çöktü, eğitime ara verildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bölgedeki yağışların ardından bir lisenin spor salonunun istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Olay sebebiyle lisede eğitim ve öğretim yapılamadı.
Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi.Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Atatürk Anadolu Lisesi'nin spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi. Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüyle çöktü.
Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.
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