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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Ordu'da bir mahalle korku içinde

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Ordu'da bir mahalle korku içinde

Ordu’nun Kabataş ilçesinde 7 yıl önce afet bölgesi ilan edilen alanda heyelan yeniden başladı. 2012 yılında heyelana maruz kalan evler 7 yıl sonra yeniden tehlike yaşıyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bilgisini alır almaz Kabataş ilçesine gitti. Heyelan olayını yerinde inceleyen ve ilgili kurumların teknik personellerinden bilgi alan Vali Seddar Yavuz, daha sonra Kabataş Kaymakamlığına geçerek, ilgili kurum yöneticilerinin ve teknik heyetin katılımıyla yapılacak çalışmaları belirlemek üzere bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kabataş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının başlangıcında konuşan Vali Yavuz, heyelana maruz kalan bölgenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu’nca 'afete maruz bölge' ilan edildiğini ifade etti.

Orduda bir mahalle korku içinde

Vali Yavuz, "Yaptığımız incelemelerden; yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha öncede burada çeşitli heyelanların olduğu, 2012 yılında buranın afete maruz bölge olarak ilan edildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut. AFAD Başkanlığından Pazartesi günü bir ekip gelecek ve arazide bir çalışma yapacak.

Netice itibariyle güzel bir işbirliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız. Gerek AFAD gerek Büyükşehir Belediyemiz, YİKOB ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekipleri, yapılacak çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini oluşturmuş olacak. Ve ortak bir rapor hazırlanacak. Tüm detaylarıyla birlikte hazırlanacak bu raporu, Pazartesi günü sizden almak istiyorum.

Bir kez daha hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine ve buradaki tüm kurum ve kuruluşlara, kıymetli Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, heyelanlı bölgede can ve mal emniyetinin sağlanması ve risk altında olan yerlerin boşaltılması konusunda da Kabataş Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel’e talimat verdi.

2012 yılında Kabataş ilçesi Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Küme Evleri mevkisinde meydana gelen heyelan sebebiyle bazı evler zarar görmüştü. 

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