Ordu’da bir firari daha yakalandı

Bayar’ın Ceren’in katili Özgür Arduç ile birlikte firar eden mahkum olduğu iddia edilmişti.



Kayıtlara göre Bayar, bir yıl önce Ordu Cezaevi'nden Samsun’a oradan Sivas’a ardından da Giresun’un Espiye ilçesindeki açık cezaevine nakledilmiş.



5 Aralık’ta firar eden Bayar, Ceren’in katiliyle aynı dönemde Ordu Cezaevi’nde kalmış.