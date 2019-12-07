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Ordu’da bir firari daha yakalandı
‘Adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından sabıkalı olan ve Espiye’deki açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ömer Bayar adlı mahkum Ordu’da yakalandı.
Bayar’ın Ceren’in katili Özgür Arduç ile birlikte firar eden mahkum olduğu iddia edilmişti.
Kayıtlara göre Bayar, bir yıl önce Ordu Cezaevi'nden Samsun’a oradan Sivas’a ardından da Giresun’un Espiye ilçesindeki açık cezaevine nakledilmiş.
5 Aralık’ta firar eden Bayar, Ceren’in katiliyle aynı dönemde Ordu Cezaevi’nde kalmış.
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