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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
23.10.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

Ordu Valisi: Gençlerin sorunu işsizlik değil iş beğenmemedir

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Ordu Valisi: Gençlerin sorunu işsizlik değil iş beğenmemedir

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Gençliğin sorunu işsizlik değil iş beğenmemedir. Üniversite diplomasını alan garanti memurluk istiyor” dedi.

Ordu’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'na Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına Erdoğan Akyürek, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak ve kurul üyeleri katıldı.

“2018 YILININ İLK 9 AYINDA 7 BİN 325 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ”


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, 2018 yılının ilk 9 ayında, 4 bin 633’ü erkek, 2 bin 692’si kadın olmak üzere toplam 7 bin 325 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. Vali Yavuz, kuruma kayıtlı en az yüzde 40 engeli bulunan engelliler ile yine kuruma kayıtlı eski hükümlülerden kendi iş yerini kurmak isteyen işsizlere sağlanan destekler kapsamında, engellilere sağlanan desteğin 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseldiğini, eski hükümlülerde ise brüt asgari ücretin 15 katı 30 bin 435 kadar olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE SADECE İŞE GİRMEK İÇİN OKUNMAZ”

Ordu’da işsizlik oranının düşük olduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, “İnsanların devletten bu kadar çok istihdam beklemesini izah etmek zor. Türkiye’de insanlar işe girebilmek için üniversite okuyor. ‘Ben kendimi geliştireyim, vasıflı hale geleyim’ diye üniversite okumuyor. Diplomayı alan kendisini yetişmiş zannediyor. Bu durum üniversitelerin de başarısını düşürüyor. KPSS ve özel sektöre geldiğinde ise duvara çarpıyor” diye konuştu.

Vali Yavuz, gençlere lise yıllarından itibaren sadece diploma almak için ve o dalda da bir mesleğe girmek için üniversite mezunu olunamayacağının özellikle anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

“5 TANE KİTAP OKUMADAN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN ÇOCUKLARIMIZ VAR”

“Üniversiteler kendimize yatırım yapmak için yapılan bir alandır. 5 tane kitap okumadan üniversite mezunu olan çocuklarımız var” diyen Vali Yavuz, “Her meslek grubundan insanla çalışıyorum. İfade kabiliyetinden, meslek becerisinden yoksun gençleri görüyorum. İyi konuşabilmek, iyi okumaktan geçer. Okumayan adam konuşamaz, okumayan adam yazamaz. Eğitim fakültesini bitirince neden öğretmen olmak istiyoruz? Girişimci ya da başka bir işi deneyebiliriz. Eğitim biçimimizi değiştirmeliyiz. Üniversiteyi insanlar kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak olarak algılamalı” şeklinde konuştu.

“SORUN SADECE İŞSİZLİK DEĞİL, İŞ BEĞENMEME”

Günümüzde insanların az çalışıp yüksek makam elde etmek, çok para kazanmak istediğini belirten Vali Yavuz, “Şu algıyı değiştirmemiz lazım. Gençlik şunu diyor: ‘Çalışmayayım, yatırım yapmayayım, ondan sonra geleyim koltuğa oturayım.’ Böyle bir dünya yok. Biz kendimizi geliştirmiyoruz, kendimize yatırım yapmıyoruz. Çocuğa soruyorum ‘ben tekstilde çalışamam diyor’. Niye çalışamazsın? ‘mesaisi var’ yanıtını veriyor. Böyle bir mantık olabilir mi? O yüzden sorunumuz bizim sadece işsizlik değil. İş beğenmeme kendisini geliştirmeme, kendisine yatırım yapmama, garanti memurluk bekleme. Böyle bir dünya kimse beklemesin. Bundan sonrada hiç olmayacak. O yüzden bizim gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemizi buna göre ayarlamamız lazım. Bunu yapmadığınız sürece herkes hayal kırıklığı yaşayacak” ifadelerini kullandı.
Bir önceki toplantıda alınan kararlar ile yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak tarafından yapılan sunumla sona erdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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