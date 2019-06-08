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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
08.06.2019 - 23:15, Son Güncelleme:

Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li milletvekilinin sözleri hakkında hukuki süreç başlattı

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Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li milletvekilinin sözleri hakkında hukuki süreç başlattı

Ordu Valiliğince, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya ilişkin, "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi.

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İmamoğlu'na, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edildiği aktarılan açıklamada, "İfade edilmesine karşın kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 6 Haziran Perşembe günü Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu." ifadesi kullanıldı.

Bahse konu açıklamalarında ifade etmiş oldukları tüm hususların, olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri (T.Y, E.Y, M.G, M.Ö, O.N, E.Ö, C.K, V.Ç, E.A, E.D, K.G, B.T, Y.S.Y, F.B, Y.A, R.A, S.S, M.D, M.A, E.A,

İ.G, T.G, U.D,) tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, Torun'un, Aydın'ın yüzüne karşı 'Tayyip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler', ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin ?? getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek' ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un VIP girişinde bulunduğu esnada 'Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil' ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir."

Açıklamada, nitekim bu hakaret içeren ifadelerin, ülke genelinde yayın yapan basın yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer aldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan Torun da 7 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yapacağı seyahat öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'hakaret ettimse ben ettim' şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."

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