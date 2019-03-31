Ordu seçim sonuçları ve oy oranları hurriyet.com.tr seçim özel sayfasında olacak
Karadeniz Bölgesi'nin illerinden Ordu'nun seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi vatandaşlık görevini yerini getirmek için sandık başına giden Ordu'daki seçmenler, oy verme işleminin ardından seçim yasağının kalkmasını bekleyecek. Tüm illerimizin ve ilçelerimizin oy oranları hurriyet.com.tr seçim özel sayfasından vatandaşlarla paylaşılacak. Ordu seçim sonuçları ve Ordu ilçelerinin oy oranları da hurriyet.com.tr seçim özel sayfamızdan takip edilebilecek.
YSK kararı doğrultusunda saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başlayan Ordu'daki seçmenler bir yandan da seçim sonuçlarını bekliyor. Karadeniz Bölgesi'nin büyükşehirlerinden olan Ordu'da ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasaklarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki 10'uncu günün (21 Mart Perşembe) sabahında başladı ve oy verme gününden önceki gün (30 Mart Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
Oy verme işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kalkması ardından Ordu seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Anlık seçim sonuçları, partilerin oy dağılımı, il il seçim sonuçları, en doğru ve en kesin seçim sonuçları tüm detaylarıyla hurriyet.com.tr seçim özel sayfasından görüntülenebilecek.
SEÇİM SONUÇLARI, SEÇİM ÖZEL SAYFAMIZDA OLACAK
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