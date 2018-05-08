Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de sahura ne zaman kalkılacak ve Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

ORDU, GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:16 05:03 12:31 16:25 19:47 21:26 17 Mayıs Perşembe 03:15 05:02 12:31 16:26 19:48 21:27 18 Mayıs Cuma 03:13 05:01 12:31 16:26 19:49 21:29 19 Mayıs Cumartesi 03:12 05:01 12:31 16:26 19:49 21:30 20 Mayıs Pazar 03:11 05:00 12:31 16:26 19:50 21:32 21 Mayıs Pazartesi 03:09 04:59 12:31 16:27 19:51 21:33 22 Mayıs Salı 03:08 04:58 12:31 16:27 19:52 21:34 23 Mayıs Çarşamba 03:07 04:57 12:31 16:27 19:53 21:36 24 Mayıs Perşembe 03:05 04:57 12:31 16:28 19:54 21:37 25 Mayıs Cuma 03:04 04:56 12:31 16:28 19:55 21:38 26 Mayıs Cumartesi 03:03 04:55 12:32 16:28 19:56 21:40 27 Mayıs Pazar 03:02 04:55 12:32 16:28 19:57 21:41 28 Mayıs Pazartesi 03:01 04:54 12:32 16:29 19:58 21:42 29 Mayıs Salı 03:00 04:53 12:32 16:29 19:58 21:44 30 Mayıs Çarşamba 02:58 04:53 12:32 16:29 19:59 21:45 31 Mayıs Perşembe 02:57 04:52 12:32 16:30 20:00 21:46 1 Haziran Cuma 02:57 04:52 12:32 16:30 20:01 21:47 2 Haziran Cumartesi 02:56 04:51 12:32 16:30 20:01 21:48 3 Haziran Pazar 02:55 04:51 12:33 16:30 20:02 21:50 4 Haziran Pazartesi 02:54 04:51 12:33 16:31 20:03 21:51 5 Haziran Salı 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:52 6 Haziran Çarşamba 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:53 7 Haziran Perşembe 02:52 04:50 12:33 16:32 20:05 21:54 8 Haziran Cuma 02:51 04:50 12:34 16:32 20:05 21:55 9 Haziran Cumartesi 02:51 04:49 12:34 16:32 20:06 21:55 10 Haziran Pazar 02:50 04:49 12:34 16:32 20:07 21:56 11 Haziran Pazartesi 02:50 04:49 12:34 16:33 20:07 21:57 12 Haziran Salı 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:58 13 Haziran Çarşamba 02:49 04:49 12:35 16:33 20:08 21:59 14 Haziran Perşembe 02:49 04:49 12:35 16:33 20:09 21:59

GİRESUN İMSAKİYE BİLGİLERİ;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:15 05:01 12:29 16:23 19:44 21:23 17 Mayıs Perşembe 03:13 05:00 12:29 16:23 19:45 21:25 18 Mayıs Cuma 03:12 04:59 12:29 16:24 19:46 21:26 19 Mayıs Cumartesi 03:10 04:59 12:29 16:24 19:47 21:28 20 Mayıs Pazar 03:09 04:58 12:29 16:24 19:48 21:29 21 Mayıs Pazartesi 03:08 04:57 12:29 16:25 19:49 21:31 22 Mayıs Salı 03:06 04:56 12:29 16:25 19:50 21:32 23 Mayıs Çarşamba 03:05 04:55 12:29 16:25 19:51 21:33 24 Mayıs Perşembe 03:04 04:55 12:29 16:25 19:52 21:35 25 Mayıs Cuma 03:02 04:54 12:29 16:26 19:53 21:36 26 Mayıs Cumartesi 03:01 04:53 12:29 16:26 19:54 21:37 27 Mayıs Pazar 03:00 04:53 12:30 16:26 19:54 21:39 28 Mayıs Pazartesi 02:59 04:52 12:30 16:27 19:55 21:40 29 Mayıs Salı 02:58 04:52 12:30 16:27 19:56 21:41 30 Mayıs Çarşamba 02:57 04:51 12:30 16:27 19:57 21:43 31 Mayıs Perşembe 02:56 04:51 12:30 16:27 19:58 21:44 1 Haziran Cuma 02:55 04:50 12:30 16:28 19:58 21:45 2 Haziran Cumartesi 02:54 04:50 12:30 16:28 19:59 21:46 3 Haziran Pazar 02:53 04:49 12:31 16:28 20:00 21:47 4 Haziran Pazartesi 02:52 04:49 12:31 16:29 20:01 21:48 5 Haziran Salı 02:52 04:49 12:31 16:29 20:01 21:49 6 Haziran Çarşamba 02:51 04:48 12:31 16:29 20:02 21:50 7 Haziran Perşembe 02:50 04:48 12:31 16:29 20:03 21:51 8 Haziran Cuma 02:50 04:48 12:31 16:30 20:03 21:52 9 Haziran Cumartesi 02:49 04:48 12:32 16:30 20:04 21:53 10 Haziran Pazar 02:49 04:47 12:32 16:30 20:04 21:54 11 Haziran Pazartesi 02:48 04:47 12:32 16:30 20:05 21:55 12 Haziran Salı 02:48 04:47 12:32 16:31 20:05 21:55 13 Haziran Çarşamba 02:48 04:47 12:32 16:31 20:06 21:56 14 Haziran Perşembe 02:47 04:47 12:33 16:31 20:06 21:57

GÜMÜŞHANE İMSAKİYE BİLGİLERİ;