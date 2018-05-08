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    Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Ordu, Giresun ve Gümüşhane’deki sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de sahura ne zaman kalkılacak ve Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    ORDU, GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…

    ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1605:0312:3116:2519:4721:26
    17 Mayıs Perşembe03:1505:0212:3116:2619:4821:27
    18 Mayıs Cuma03:1305:0112:3116:2619:4921:29
    19 Mayıs Cumartesi03:1205:0112:3116:2619:4921:30
    20 Mayıs Pazar03:1105:0012:3116:2619:5021:32
    21 Mayıs Pazartesi03:0904:5912:3116:2719:5121:33
    22 Mayıs Salı03:0804:5812:3116:2719:5221:34
    23 Mayıs Çarşamba03:0704:5712:3116:2719:5321:36
    24 Mayıs Perşembe03:0504:5712:3116:2819:5421:37
    25 Mayıs Cuma03:0404:5612:3116:2819:5521:38
    26 Mayıs Cumartesi03:0304:5512:3216:2819:5621:40
    27 Mayıs Pazar03:0204:5512:3216:2819:5721:41
    28 Mayıs Pazartesi03:0104:5412:3216:2919:5821:42
    29 Mayıs Salı03:0004:5312:3216:2919:5821:44
    30 Mayıs Çarşamba02:5804:5312:3216:2919:5921:45
    31 Mayıs Perşembe02:5704:5212:3216:3020:0021:46
    1 Haziran Cuma02:5704:5212:3216:3020:0121:47
    2 Haziran Cumartesi02:5604:5112:3216:3020:0121:48
    3 Haziran Pazar02:5504:5112:3316:3020:0221:50
    4 Haziran Pazartesi02:5404:5112:3316:3120:0321:51
    5 Haziran Salı02:5304:5012:3316:3120:0421:52
    6 Haziran Çarşamba02:5304:5012:3316:3120:0421:53
    7 Haziran Perşembe02:5204:5012:3316:3220:0521:54
    8 Haziran Cuma02:5104:5012:3416:3220:0521:55
    9 Haziran Cumartesi02:5104:4912:3416:3220:0621:55
    10 Haziran Pazar02:5004:4912:3416:3220:0721:56
    11 Haziran Pazartesi02:5004:4912:3416:3320:0721:57
    12 Haziran Salı02:4904:4912:3416:3320:0821:58
    13 Haziran Çarşamba02:4904:4912:3516:3320:0821:59
    14 Haziran Perşembe02:4904:4912:3516:3320:0921:59

    GİRESUN İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1505:0112:2916:2319:4421:23
    17 Mayıs Perşembe03:1305:0012:2916:2319:4521:25
    18 Mayıs Cuma03:1204:5912:2916:2419:4621:26
    19 Mayıs Cumartesi03:1004:5912:2916:2419:4721:28
    20 Mayıs Pazar03:0904:5812:2916:2419:4821:29
    21 Mayıs Pazartesi03:0804:5712:2916:2519:4921:31
    22 Mayıs Salı03:0604:5612:2916:2519:5021:32
    23 Mayıs Çarşamba03:0504:5512:2916:2519:5121:33
    24 Mayıs Perşembe03:0404:5512:2916:2519:5221:35
    25 Mayıs Cuma03:0204:5412:2916:2619:5321:36
    26 Mayıs Cumartesi03:0104:5312:2916:2619:5421:37
    27 Mayıs Pazar03:0004:5312:3016:2619:5421:39
    28 Mayıs Pazartesi02:5904:5212:3016:2719:5521:40
    29 Mayıs Salı02:5804:5212:3016:2719:5621:41
    30 Mayıs Çarşamba02:5704:5112:3016:2719:5721:43
    31 Mayıs Perşembe02:5604:5112:3016:2719:5821:44
    1 Haziran Cuma02:5504:5012:3016:2819:5821:45
    2 Haziran Cumartesi02:5404:5012:3016:2819:5921:46
    3 Haziran Pazar02:5304:4912:3116:2820:0021:47
    4 Haziran Pazartesi02:5204:4912:3116:2920:0121:48
    5 Haziran Salı02:5204:4912:3116:2920:0121:49
    6 Haziran Çarşamba02:5104:4812:3116:2920:0221:50
    7 Haziran Perşembe02:5004:4812:3116:2920:0321:51
    8 Haziran Cuma02:5004:4812:3116:3020:0321:52
    9 Haziran Cumartesi02:4904:4812:3216:3020:0421:53
    10 Haziran Pazar02:4904:4712:3216:3020:0421:54
    11 Haziran Pazartesi02:4804:4712:3216:3020:0521:55
    12 Haziran Salı02:4804:4712:3216:3120:0521:55
    13 Haziran Çarşamba02:4804:4712:3216:3120:0621:56
    14 Haziran Perşembe02:4704:4712:3316:3120:0621:57

    GÜMÜŞHANE İMSAKİYE BİLGİLERİ;

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1304:5812:2416:1819:3921:16
    17 Mayıs Perşembe03:1204:5712:2516:1819:4021:18
    18 Mayıs Cuma03:1004:5612:2516:1919:4121:19
    19 Mayıs Cumartesi03:0904:5612:2516:1919:4221:21
    20 Mayıs Pazar03:0704:5512:2516:1919:4321:22
    21 Mayıs Pazartesi03:0604:5412:2516:1919:4421:24
    22 Mayıs Salı03:0504:5312:2516:2019:4421:25
    23 Mayıs Çarşamba03:0304:5212:2516:2019:4521:26
    24 Mayıs Perşembe03:0204:5212:2516:2019:4621:28
    25 Mayıs Cuma03:0104:5112:2516:2019:4721:29
    26 Mayıs Cumartesi03:0004:5012:2516:2119:4821:30
    27 Mayıs Pazar02:5904:5012:2516:2119:4921:32
    28 Mayıs Pazartesi02:5804:4912:2516:2119:5021:33
    29 Mayıs Salı02:5704:4912:2516:2219:5021:34
    30 Mayıs Çarşamba02:5604:4812:2616:2219:5121:35
    31 Mayıs Perşembe02:5504:4812:2616:2219:5221:36
    1 Haziran Cuma02:5404:4712:2616:2219:5321:38
    2 Haziran Cumartesi02:5304:4712:2616:2319:5321:39
    3 Haziran Pazar02:5204:4612:2616:2319:5421:40
    4 Haziran Pazartesi02:5104:4612:2616:2319:5521:41
    5 Haziran Salı02:5104:4612:2716:2419:5521:42
    6 Haziran Çarşamba02:5004:4512:2716:2419:5621:43
    7 Haziran Perşembe02:4904:4512:2716:2419:5721:44
    8 Haziran Cuma02:4904:4512:2716:2419:5721:45
    9 Haziran Cumartesi02:4804:4512:2716:2519:5821:45
    10 Haziran Pazar02:4804:4412:2716:2519:5821:46
    11 Haziran Pazartesi02:4704:4412:2816:2519:5921:47
    12 Haziran Salı02:4704:4412:2816:2520:0021:48
    13 Haziran Çarşamba02:4704:4412:2816:2620:0021:48
    14 Haziran Perşembe02:4704:4412:2816:2620:0021:49
    Etiketler: ordu imsakiye 2018 , giresun imsakiye 2018 , gümüşhane imsakiye 2018 , SeoHaber , NoMobil , gündem
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