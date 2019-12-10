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Nedim KOVAN (DHA)
10.12.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Ceren Özdemir kararı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Ceren Özdemir kararı

Ordu’da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı’na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ceren Özdemir kararı

Özgecanın ailesi, Cerenin ailesini ziyaret etti
Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti
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