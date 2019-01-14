Ördek avı faciası... Bir acı haber daha...
İzmir’in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 1 kişi ise donmak üzere bulunmuştu. Kayıp olan kişiden de acı haber geldi.
İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından dün sabah saatlerinde 4 avcı, Çaybaşı ile Sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine gitti. Burada oluşan su birikintisine kayık ile giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir süre kendilerinden haber alınamazken, bölgeye saat 17.00 sıralarında piknik yapmak için gelen bir grup, suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Su Altı Arama Ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
500 DEKARLIK ALANDA ÇALIŞMA
Öte yandan, bot ile arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri, kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda ilk ölen kişinin Mustafa Ölmez, daha sonra cesedine ulaşılan kişinin ise Erkin Ölmez olduğu belirlendi. Mustafa ve Erkin Ölmez'in kardeş oldukları öğrenildi. Olaydan sonra iki kardeşin yakanları gözyaşlarına boğuldu.
Hüseyin Karakuş'un tedavisi devam ediyor
Erkin Ölmez hayatını kaybetti
Mustafa Ölmez hayatını kaybetti
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle