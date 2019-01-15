Orçun Benli kimdir?
Sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli'nin annesi trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Alanya Bahçeşehir Koleji’nde görevli hemşire olarak çalışan Ferahnaz Benli 61 yaşındaydı. Haberler ardından Orçun Benli’nin hayatına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Peki, Orçun Benli kimdir?
Hüseyin Orçun Benli, 27 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2012 yılında başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Orhan Eşkin, Mustafa Üstündağ, Bülent Çolak, Deniz Uğur ve Engin Alkan’ın yer aldığı “Bu Son Olsun” sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Manipulasyon, Gulyabani, 5 Dakkada Değişir Bütün İşler filmlerinde yönetmenliğini yapmıştır. Bir çok projenin ise yönetmen ve yapım ekibinde görev aldı. Orçun Benli, oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı beraberlikle gündeme geliyordu.
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