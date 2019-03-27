Oran’dan CHP’ye seçim uyarısı
ESKİ CHP Milletvekili Umut Oran, partisine seçim güvenliği ve kararsız seçmen konularında uyarılarda bulundu.
Oran yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Yıllardır devam eden tüm hatalara rağmen, özellikle CHP’li adaylar ve fedakâr parti örgütümüz, büyük bir heyecanla seçim kampanyası yürütmektedir. İktidar bloğunun söyleyecek sözünün kalmaması ve ‘metal yorgunluğu’ yaşıyor olması da 31 Mart’a dair beklentileri yükseltmiştir. Kararsız seçmen ve ‘sandığa gitmeyeceğim’ diyen CHP’li seçmen ikna edilmeli. Adaylarımızın Genel Merkez’den beklentileri de tektir: Kitlelerin sandığa gitmesini sağlayacak inandırıcı ‘bir taahhüt vermek’. Gelinen noktada yapılacak en acil şey: CHP’li seçmenin istisnasız olarak sandığa gitmesini sağlamak ve kararsız seçmenin sandığa gitme motivasyonunu arttırarak oylarını CHP’ye yöneltmek olmalıdır.”
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