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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Optisyenlik nedir? Optisyenlik iş alanları neler?

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Optisyenlik nedir? Optisyenlik iş alanları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlanacak. Bu gelişmenin ardından sağlıkla ilgili bazı önlisans bölümlerinin iş imkanları araştırılmaya başlandı. Peki, optisyenlik nedir? Optisyenlik iş alanları neler?

Optisyenlik, ek tercih yapacak gençler tarafından merak edilen bölümler arasında yer alıyor. Optisyenlik bölümünün hangi üniversitelerde olduğu ve bölüm mezunlarının ne iş yaptığı gibi konular, üniversiteli adaylarınca araştırılıyor. İşte, optisyenlik hakkında tüm merak edilenler...

Optisyenlik bölümünün amacı; görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksekokul mezunu elemanları yetiştirilmesidir. Bu programdan mezun olan öğrenciler optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programamızdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemandır.

Öğrencilerin sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun yetiye sahip olmalıdır. Bu nedenle programa alınacak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık raporu almaları gerekir. Ayrıca çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı, sorumluluk duygusu güçlü ve iletişim becerileri iyi gelişmiş olmalıdır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Sağlık Meslek Liseleri ve Kız Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olan öğrenciler bu programı tercih edebilir.

Optisyenlar göz hekimi tarafından görme belirlenmiş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının ortadan kaldırılması veya azaltılması için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir. Programı bitiren öğrencilere Optisyenlik ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenlik programı mezunları, özel sektörde optisyenlik kurumlarında sorumlu müdür olarak çalışabileceği gibi bireysel çalışma imkanından faydalanarak kendi iş yerlerini açabilirler. Ayrıca, Optisyenlik önlisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Fizik 4 yıllık lisans bölümünü de bitirebilirler.

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