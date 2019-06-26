Opr. Dr. Kemal Bayazıt kimdir?
Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti. Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren Kemal Bayazıt, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmişti. 'Hocaların hocası', 'kalp cerrahisinin yaşayan çınarı' olarak da anılıyordu. İşte, Kemal Bayazıt hakkında bilgiler...
Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 1930 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1954 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1963 yılında Haydarpaşa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde Prof.Siyami Ersek tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk açık kalp ameliyatına katıldı.
1966’da İngiltere’de Leads Üniversitesi’nde Dünya’da Kalp Kapak cerrahisinin Duayenlerinden Prof.Wooler’ın yanında çalıştı. Dönüşünde, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez bir hastada üç kalp kapağının protez replasmanı ameliyatını (Aort-Mitral-Triküspid) gerçekleştirdi.
1967 yılında TC Sağlık Bakanın isteği ve ısrarı ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (TYIH) Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü klinik şefliğine atandı. Açık kalp ameliyatlarını başlattı ve Türkiye’de ilk ve Dünya’nın 86. Kalp Naklini 22 Kasım 1968’de gerçekleştirdi.
Türkiye’de 1974 yılında başlattığı Koroner Bypass Ameliyatlarını 1980’lerde rafine halde seri bir şekilde uygulayarak “modern koroner bypass” cerrahisinin kurulması ve gelişmesini sağladı. Türkiye’de Kalp Cerrahisinde bir çok ameliyatı ilk kez o yaptı ve seri uygulamalarını gerçekleştirdi.
1979 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliğine atandı ve 18 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Türkiye’de; Yeni kalp cerrahisi merkezlerinin kurulması ve Kalp Cerrahisinin yaygınlaştırılması, Biyomedikal mühendislik bilim dalının gelişmesine öncülük yaptı. Bu yönü ile ODTÜ tarafından “fahri doktora” ile ödüllendirildi. Türkiye’de özel hastanelerde kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için TBMM’deki yasal düzenlemelerde çalıştı.
1985-1986 yıllarında Koşuyolu Kalp Hastanesinin kuruluşunu ve 1989-1991 Yılları arasında Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine görevlendirilerek Ankara GATA Kalp Merkezinin reorganizasyonunu gerçekleştirdi.
1988’de Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin kurucu üyesi oldu, 1992-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi içinde “TYIH Deneysel Kardiyovasküler Cerrahi Hayvan Laboratuvarının” kurulmasını sağladı.
1994 yılında Çin’in Pekin Üniversitesine davet edildi ve ekibiyle bir seri koroner bypass ve aort anevrizma cerrahisi ameliyatları yaptı.
1995 yılında Türkiye’de ilk kez “devlet” hastanesi statüsündeki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin “özerk sağlık işletmesine” dönüştürülmesini sağlayarak sağlık sisteminde önemli bir yapısal reforma imza attı.
1997 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı ve kurucusu olduğu Ankara “Özel Güven Hastanesinde” çalışmalarına devam etti.
Kemal Bayazıt, Türkiye'de kalp cerrahisinin yaygınlaştırılması, modern koroner baypas cerrahisinin kurulması, gelişmesi, yeni kalp cerrahisi merkezlerinin açılması, biyomedikal mühendislik bilim dalının gelişmesi gibi alanlarda da önemli hizmetler verdi.
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