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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
21.12.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

''Öpmeye çalıştı rahatsız oldum'' dedi... Sonrası korkunç

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''Öpmeye çalıştı rahatsız oldum'' dedi... Sonrası korkunç

BURSA’da, Gürbüz Kömür’ü (53) tabancayla vurarak öldüren, sürücüsünü yaralayıp, gasbettiği hafif ticari araçla kaçarken köfteci dükkanına girip 2’si ağır 10 kişinin yaralanmasına neden olan Okan Aksu (31), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksu, son sözünde "Pişmanım, takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 18 Şubat 2017 tarihinde, arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür’ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı günün akşamı bir yakınının düğününden çıkıp eve giden Yusuf Ay’ın (46) kullandığı aracın önünü kesti. Yusuf Ay’ı 3 kurşun ile yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı hafif ticari aracı gasbedip kaçtı.

Öpmeye çalıştı rahatsız oldum dedi... Sonrası korkunç

Aşırı hız yapan Aksu, İstanbul Caddesi’nde direksiyon kontrolünü yitirince, bir köfteci dükkanına girdi ve 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Aksu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÖPMEYE ÇALIŞTI

Hakkında, Gürbüz Kömür’ü öldürmek suçundan Bursa 7nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Aksu, karar duruşmasına çıktı. Aksu, "Olay günü Merinos Parkı’nda tek başına oturuyordum. İsminin daha sonra Gürbüz Kömür olduğunu öğrendiğim kişi yanıma gelip oturdu. Sohbet ettik. Sonra beni aracına çağırdı gezmek için. Teklifini kabul ettim.

Yolda bana alkol aldı. İçtim. Sonra öpmeye çalıştı rahatsız oldum. Bu sırada belimdeki tabancamı görüp almak istedi. O sırada silah ateş aldı. Yaralanmıştı. Kanlar içersindeydi. Aracın kapısını açıp o şekilde aşağı indi. Ben de kendisini bırakıp otomobil ile kaçtım. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi. Aksu, "Pişmanım, mahkemenin takdirine bırakıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

AKILLI ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumunca ’akli dengesi yerindedir’ raporu verilen Okan Aksunun avukatı, "Müvekkilimin savunmasına katılıyorum, Pişman olduğunu belirtti. Tahliyesini istiyoruz" şeklinde savunma yapınca, Gürbüz Kömürün yakını "Çok pişmanmış" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Aksuya ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 13 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Okan Aksu hakkında, Yusuf Ayı kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yerine zarar verme ve birden fazla kişiyi taksirle yaralama suçlarından açılan dava ise sürüyor.

Bursa'da cinayet zanlısı dehşet saçtı
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