FAİL BEDELİNİ ÖDEMELİYDİ

“Son günlerde rejimin kimyasal silahla yaptığı bir saldırının ardından, Amerika ve Rusya’nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bu sabah (dün) erken saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik, sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Rejimin daha önce de yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Niye? O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu kimse tasvip edemezdi. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazımdı. Kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği 100 binlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.



BU OYUNU ÇOKTAN ÇÖZDÜK

Maalesef Suriye’de oynanan oyun başkadır. Suriye’de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünü el altından destekleyip sahaya sürmek, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Suriye’de gerçekten ülke halkının güvenliği, huzuru, geleceği, hakları için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem de DEAŞ’ından PYD’sine, tüm terör örgütlerine aynı ilkeli tavrın ortaya konması gerekir.



SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI

Son kriz dünyanın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya koymuştur. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Gelin kimyasalıyla konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin Suriye’de yaşanan son krizi, yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine, dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkânları tüm insanlığın hayrına vesilesi haline getirelim.



PENSİLVANYA’YA GİTMEK İSTEYENE BİLET PARASI VERİRİZ

Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş anlamayız bunu. Paralel devlet nerede? Pensilvanya’da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz.



AK Parti’yi engellemek için kırk takla atanlar, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bozguna uğrattık, bundan sonra da uğratacağız. Medya operasyonlarıyla, Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları bir kez daha sandığa gömeceğiz.



KANAL İSTANBUL’DA GECİKMENİN BEDELİ

Kanal İstanbul’u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacağız. Bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi? İşte bir gemi geldi, yalıya girdi. Şu ne der, bu ne der gerek yok. Süratle bu yıl başlayıp süratle bitirip ve buralar bambaşka olacak.



KILIÇDAROĞLU'NA: NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ilçe kongresinden öncesinde dışarıda toplanan kalabalığa otobüs üzerinden seslenerek şunları söyledi: “Bay Kemal ne diyor? ‘Onlar (ÖSO) terör örgütü’ diyor. Bay Kemal onlar benim Mehmetçik’imle beraber Afrin’de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensuplarıyla kol kola gidebilirsin. Ama onlar terör örgütüyle değil, tam aksine benim Mehmet’imle kolkola Afrin’de savaştılar, savaşıyorlar. İşte Şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4200... Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Bak hani gitmiyordun. Şimdi Hatay’a falan gitmiş. Hani sanatçılarla falan dalganı geçiyordun? ‘Bu adamın yanında ne işiniz var’ diyordun ? Ne işin var senin Hatay’da? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. ‘Yanlış oluyor’ dediler. ‘Gitmen lazım’ dediler. Biz dalga geçmeyiz. Yeter ki gitsin. Ve takdir de ederiz. Yanına hangi sanatçıyı almış ona da bakmayız. Yeter ki gitsinler. Yeter ki teröristleri yanına almasın, mesele bu. ‘Adalet Yürüyüşü’. Adalet kavramı çok güzel bir kavram. Ama ‘Adelet Yürüyüşü’ yaparken yanına teröristleri alırsan, kusura bakma onun adı adalet olmaz. Onun adı atalet olur. Bunları birbirine karıştırmayacağız.”



'TUNA NEHRİ AKMAM DİYOR' MARŞIYLA KARŞILANDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Fatih’te kongreye katılmadan önce Fevzipaşa Caddesi’nde bir kahve dükkanına uğrayıp kahve içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan kongreye gelişinde Fatih Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından karşılandı ve ‘Tuna Nehri akmam diyor’ marşı söylendi. Erdoğan otobüs üzerinde konuşurken de mehter takımı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra halinde dizilerek konser verdi.