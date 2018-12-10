Operasyonlar sürüyor: Gözaltı sayısı artıyor
Diyarbakır ve Batman'da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'DA 26 GÖZALTI
Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK’nın talimatıyla açlık grevi başlattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK’nın bileşeni olan DTK’nın alt bileşeni TJA aktivisti olarak kendilerini adlandıran ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık grevi yaptığı tespit edilen 26 şahsa yönelik “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından parti binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BATMAN'DA DA OPERASYON
Batman'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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