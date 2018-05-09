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    Operasyonda inanılmaz detay! 49 milyon kişinin kimlik bilgilerini çalmışlar

    İHA
    09.05.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Afyonkrahaisar’da FETÖ soruşturması kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalananlar arasında örgütün gaybubet evlerine örgüte sahte kimlik hazırlayan şahıs ile örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının da bulunduğu bildirildi. Operasyonda ayrınca 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirildi

    Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce 28 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

    Gaybubet evlerinde saklanarak, örgütsel faaliyetlere devam eden şahısların tespitine, örgütün 2018 sözde Afyonkarahisar yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 farklı adreste yapılan aramalarda, sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 adet sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro para ele geçirildi.

    49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgileri listesi bulundu

    Ayrıca, yürütülen soruşturma neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslar ile, ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahısında yakalandığı bildirildi. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın çok yönlü olarak devam etti belirtildi.

     

     

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    Etiketler: kimlik bilgileri , Seçim , gündem
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