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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
11.08.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Operasyonda ele geçirildi! İstanbul'da esrarengiz silah

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Operasyonda ele geçirildi! İstanbul'da esrarengiz silah

İstanbul'da 3 hırsızı yakalamak için yapılan operasyonda DHKP-C örgütünün eylemlerde kullandığı CZ 25 uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Bakırköy'de Suriyeli Muhammed S'nin yaşadığı eve 27 Temmuz 2018 günü 3 hırsız girdi. Hırsızlar evde bulunan laptop, 2 cep telefonu, 500 TL ve otoparktaki araç anahtarını alarak dışarı çıktı. Muhammed S'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bagajdan çıkan esrarengiz silah incelemede
daha fazla video için

Dairenin bulunduğu binadaki kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda yüzlerini kapatan 3 kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Ekipler, görüntülerdeki bir kişiyi tespit etti. Aynı bölgede 4 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen İhsan Ç. yakalandı. Polis devam eden operasyonda hırsızlardan 2'sinin çaldıkları araca film cam taktırmak için Esenyurt'ta bir oto tamircisine gittiğini belirledi. Ekipler baskın yaparak Süleyman C. ve Kerem Ö'yü gözaltına aldı. Sahte plaka takıldığı anlaşılan araca el konuldu. Süleyman C'nin üzerinden başka bir araca ait anahtar çıktı. Bu araç da yakın bir sokakta bulundu.
Araçta yapılan aramada, bagajda CZ 25 uzun namlulu otomatik silah çıkarken, aracın iç bölümünde 2 tabanca, 60 mermi, 29 paket halinde 80 gram esrar ve 14 gram kokain ele geçti. 

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Ele geçirilen CZ 25 uzun namlulu otomatik silah ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ele geçen silahın yasadışı DHKP-C örgütünün eylemlerde kullandığı silah tipi olduğu belirlendi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildiği bildirildi. 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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