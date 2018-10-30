Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı var…
FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen bir başka operasyonda da 2011 yılında yapılan, polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar birazdan...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle