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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
29.04.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Operasyon düzenlendi... FETÖ’nün Türkiye’de ilk kez yeni il yapılanması çökertildi

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Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’de ilk kez gittiği yeni il yapılanması Çorum polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi. 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişinin Alman vatandaşı olduğu öğrenilirken, 10 tanesinin ise örgütün kripto üyelerinden olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan Türk uyruklu Alman vatandaşları A.C. ve Z.C. ile M.G, K.D, N.Y, M.A, A.İ, A.D, R.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün "il imamı", Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, "örgütün mali sorumlusu", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge talebe mesulü", "bayan yapılanması sorumlusu" ve "öğrenci yapılanması sorumlusu" gibi üst düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılardan biri, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Para akışı ABD ve Almanya'dan sağlanmış

Zanlıların, terör örgütünün yeniden yapılanması kapsamında gizliliğe büyük önem verdiği ve teknik takibe takılmamak için görüşmelerini genel itibarıyla "WhatsApp" programı üzerinden yaptıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma ve eleman temini konularında kullanılmak üzere ABD ve Almanya gibi ülkelerden para akışı sağlandığını ortaya çıkaran polis, gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarında örgüt üyelerine dağıtılması için 25 bin 470 lira, 520 avro ve bin 730 dolar da para ele geçirdi.

Söz konusu paraların, yabancı para transfer kanallarıyla yurt içindeki örgüt mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

Teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğunu tespit eden Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Çorum, Ankara ve İzmir'de 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan "il imamı"nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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