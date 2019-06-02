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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Operada fagotla vurma 2-3 ay yaklaşma davası

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Operada fagotla vurma 2-3 ay yaklaşma davası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Candan Çetin ile eşi Feza Çetin, aynı orkestrada birlikte çaldıkları Latif Cavit Karakoç’un kendilerine mobbing uyguladığını, çaldığı fagot (fiyatları 15 bin TL ile 270 bin TL arasında değişiyor) ile vurduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Karakoç hakkında 3 ay korunma kararı aldıran çift, süre sonunda yeniden korunmak için dava açtı.

Çiftin avukatı Salim Baki, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkillerinin Latif Cavit Karakoç’un saldırgan tavırlarına maruz kaldığını iddia ederek şöyle dedi:

“Kinci bir tutum sergileyen Latif Cavit Karakoç, Çetin çiftini sürekli tehdit etmektedir. Çiftin işteki başarısını kasten engellemeye çalışmaktadır. Çetin çifti tehdit ve hakaretler nedeniyle geçen yıl 3 ay süreyle koruma kararı aldırmış ancak süresi dolmuştur. Yaşanılan birçok olayı sırf huzur bozulmasın diye sineye çeken çift, davalıyı ellerinden geldikçe alttan almışlardır. Ancak gittikçe kötü bir hal alan bu durum artık Çetin çifti açısından katlanılmaz noktaya gelmiştir. Hakaret ve tehditlerle yetinmeyen Latif Cavit Karakoç, kullandığı müzik aleti olan fagotun kalağı ile Candan Çetin’in kafasına vurmuş, alenen canına kast etmiştir. Bu saldırı anı kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sürekli işyerinde mobbing uygulayan Karakoç, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Çetin çiftinin can güvenliği tehlike altındadır. Karşı taraf şikâyetçi olan çiftin mesleki başarısını kıskanmakta ve işlerini engellemeye çalışmaktadır. Acil olarak korunma talep ediyoruz.”

Operada fagotla vurma 2-3 ay yaklaşma davası

Çetin çifti daha önce de fagot sanatçısı Karakoç için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmış

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Talebi haklı bulan mahkeme, daha önce 3 ay korunma kararı aldıran Çetin çiftinin 2 ay süreyle tekrar korunmasına karar verdi. Mahkeme Latif Cavit Karakoç’un 2 ay süreyle şiddet mağdurları Candan Çetin ve Feza Çetin’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranması halinde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkemenin kararına itiraz eden Latif Cavit Karakoç’un avukatı ise “Karşı tarafın asılsız ithamları Latif Cavit Karakoç’un çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalıştıkları kurum aynı olması ve hukuka aykırı şekilde alınan korunma kararı nedeniyle müvekkil baskı altında bırakılarak mobbing uygulanmakta, psikolojik şiddet görmektedir” dedi. Ancak mahkeme, Latif Cavit Karakoç’un itirazını reddetti.

Operada fagotla vurma 2-3 ay yaklaşma davası

Latif Cavit Karakoç

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