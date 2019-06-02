Operada fagotla vurma 2-3 ay yaklaşma davası
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Candan Çetin ile eşi Feza Çetin, aynı orkestrada birlikte çaldıkları Latif Cavit Karakoç’un kendilerine mobbing uyguladığını, çaldığı fagot (fiyatları 15 bin TL ile 270 bin TL arasında değişiyor) ile vurduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Karakoç hakkında 3 ay korunma kararı aldıran çift, süre sonunda yeniden korunmak için dava açtı.
Çiftin avukatı Salim Baki, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkillerinin Latif Cavit Karakoç’un saldırgan tavırlarına maruz kaldığını iddia ederek şöyle dedi:
“Kinci bir tutum sergileyen Latif Cavit Karakoç, Çetin çiftini sürekli tehdit etmektedir. Çiftin işteki başarısını kasten engellemeye çalışmaktadır. Çetin çifti tehdit ve hakaretler nedeniyle geçen yıl 3 ay süreyle koruma kararı aldırmış ancak süresi dolmuştur. Yaşanılan birçok olayı sırf huzur bozulmasın diye sineye çeken çift, davalıyı ellerinden geldikçe alttan almışlardır. Ancak gittikçe kötü bir hal alan bu durum artık Çetin çifti açısından katlanılmaz noktaya gelmiştir. Hakaret ve tehditlerle yetinmeyen Latif Cavit Karakoç, kullandığı müzik aleti olan fagotun kalağı ile Candan Çetin’in kafasına vurmuş, alenen canına kast etmiştir. Bu saldırı anı kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sürekli işyerinde mobbing uygulayan Karakoç, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Çetin çiftinin can güvenliği tehlike altındadır. Karşı taraf şikâyetçi olan çiftin mesleki başarısını kıskanmakta ve işlerini engellemeye çalışmaktadır. Acil olarak korunma talep ediyoruz.”
Çetin çifti daha önce de fagot sanatçısı Karakoç için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmış
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Talebi haklı bulan mahkeme, daha önce 3 ay korunma kararı aldıran Çetin çiftinin 2 ay süreyle tekrar korunmasına karar verdi. Mahkeme Latif Cavit Karakoç’un 2 ay süreyle şiddet mağdurları Candan Çetin ve Feza Çetin’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranması halinde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkemenin kararına itiraz eden Latif Cavit Karakoç’un avukatı ise “Karşı tarafın asılsız ithamları Latif Cavit Karakoç’un çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalıştıkları kurum aynı olması ve hukuka aykırı şekilde alınan korunma kararı nedeniyle müvekkil baskı altında bırakılarak mobbing uygulanmakta, psikolojik şiddet görmektedir” dedi. Ancak mahkeme, Latif Cavit Karakoç’un itirazını reddetti.
Latif Cavit Karakoç
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