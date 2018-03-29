Onur Özbizerdik için yakalama kararı çıktı

Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın yaraladığı, kendisini karakola götürmek isteyen polis memuru İbrahim Güney'in de kulağını ısırdığı gerekçesi ile yargılanan Onur Özbizerdik hakkında savunmasının alınabilmesi için yakalama kararı çıkartıldı.

8,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2 yıl 1 aydan 8,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan başka suçtan tutuklu İsmail Onur Özbizerdik ile müştekiler polis memuru İbrahim Güney ve eski polis müdürü Adil Serdar Saçan duruşmaya katılmadı.

“KULAĞINI ISIRDI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Hakan, “Olayla ilgili olarak hatırladığım, Onur Özbizerdik’i mekandan çıkardığımızda dışarıda polis memuru arkadaşımız İbrahim Güney’in kulağını ısırmıştır. İbrahim polis olduğunu belirtmişti. Sanık Onur, mağdurun polis olduğunu biliyordu. Ancak mağdur İbrahim sivil giyimliydi. Kimliğini gösterip göstermediğini bilemiyorum. İçerisi de loş bir ortamdı. Gürültü de vardı” dedi.

Diğer tanık Ergün Katrancı ise ihbar üzerine mekana gittiklerini hem mekanın güvenlik görevlilerine hem de sanığa polis olduklarını söylediklerini belirterek, “Gözaltına alıp götürürken saldırmaya başladı. İbrahim Güney’in kulağını ısırdı” diye konuştu.

“SAĞLIĞI DÜZELDİĞİNDE HAZIR EDECEĞİZ”

Özbizerdik’in avukatı Ahmet Baran Akkaya ise şunları söyledi:

“Müvekkilimin pankreasında rahatsızlıkları vardır. Tedavi altındadır. Sağlığı düzeldiğinde hazır edeceğiz. Ayrıca mağdur İbrahim Güney’in yüzünde sabit iz niteliğinde ki raporu kabul etmiyoruz. Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını talep ediyoruz.”

İZ KALIP KALMADIĞINI ADLİ TIP KURUMU TESPİT EDECEK

Savunmasının alınabilmesi için İsmail Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkartan mahkeme, İbrahim Güney’in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin rapor hazırlanması için Güney’in İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.